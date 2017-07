Fors meer reizigers op stations

Het aantal in- en uitstappers op NS-stations in de Haagse regio is in 2016 fors gestegen. Alleen op Voorburg daalde het aantal reizigers.

Dat blijkt uit cijfers van de NS, die de vervoerder op verzoek van Treinreiziger.nl heeft gedeeld. Met name station Delft maakte een flinke groei door. Op een gemiddelde werkdag waren daar vorig jaar zo'n 35000 in- en uitstappers. Dat is een verschil van 9.0 procent ten opzichte van 2015. ,,Station Delft is vanwege een verbouwing jarenlang nauwelijks gegroeid’’, zegt Hildebrand van Kuyeren van Treinreiziger.nl. ,,Sinds het nieuwe stationsgebouw is geopend, trekt het direct meer reizigers. Je ziet dat ook bij grote werkzaamheden elders in het land, zoals Utrecht. Na een verbouwing is er groei.’’

Ook andere stations in de regio deden het goed. Het drukste station blijft natuurlijk Den Haag Centraal. Ook daar eindigde begin vorig jaar een grootschalige verbouwing. Dat resulteerde meteen een reizigersgroei van 5,5 procent. Op een gemiddelde werkdag stappen er zo’n 78.000 reizigers in en uit. ook de stations Moerwijk (+8,1 procent), Ypenburg (+8,6) en Hollands Spoor (+6,2) deden het vorig jaar goed.

Economie

Het aantrekken van de economie is volgens Van Kuyeren de hoofdoorzaak voor de groei. ,,Met name in de stedelijke gebieden in het westen van het land zie je nu een flinke stijging in de mobiliteit. Daar profiteert ook het spoor van.’’