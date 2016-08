Frank gaat twee keer per jaar naar Japan om koi te kopen

De koi, Japans voor levend juweel, is een gekleurde karper die zijn oorsprong kent in Japan. Populair omdat de vissen heel erg snel handtam kunnen worden. Geliefd omdat er zoveel verschillende soorten zijn.



Frank van Sluijs (40) is koi-specialist en heeft zijn eigen vis- en vijverzaak in Pijnacker. Hij legt vijvers aan in tuinen, verkoopt koi en andere benodigdheden die bij deze hobby komen kijken. Vissen zijn voor hem al sinds kinds af aan een grote interesse. ,,Op mijn zesde was ik al bezig met sportvissen en op mijn zestiende bouwde ik in de tuin van mijn tante mijn eerste vijver. Die er overigens nog steeds ligt'', vertelt hij vol trots.



Droomreis

Van Sluijs maakt twee keer per jaar een tripje naar Japan om langs de koi farms te gaan. Hier worden de karpers gekweekt en de kwaliteit van de vis is daar volgens Van Sluijs dan ook het hoogst. ,,De reis maak ik nu al zo'n 15 jaar. Japan is zo'n prachtig land en het is er heel anders dan hier. In maart kopen we de kleinere vissen; die worden namelijk in die periode verkocht. In november de grotere karpers.''