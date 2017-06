Futuristische hyperloop is geen science fiction meer

Aanleg in Nederland

Volgens critici is het science-fiction, maar de initiatiefnemers van het Delftse bedrijf Hardt stellen dat de introductie reeds in de nabije toekomst mogelijk is. Hardt wil de supersnelle capsules reeds over twee jaar gaan testen op een baan die mogelijk in Flevoland wordt aangelegd. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu maakte voor de onthulling bekend dat zij in samenwerking met Hardt en het Amerikaanse bedrijf Hyperloop One een onderzoek is gestart naar de mogelijkheden van de hyperloop in Nederland. In dit onderzoek kijkt het ministerie onder meer naar de stand van de techniek, ruimtelijke inpassing en organisatie van een hyperloopsysteem.



Minister Schultz: ,,In de mobiliteit is met zelfrijdende voertuigen, platooning trucks en drones een nieuw tijdperk begonnen. We willen in Nederland de Europese proeftuin zijn voor deze innovatieve en duurzame mobiliteit en meer kennis opbouwen. De hyperloop is snel, innovatief, stil en duurzaam en daarmee zeer interessant voor de mobiliteit van de toekomst.“



De testfaciliteit van Hardt en BAM in Delft betreft een buis met een lengte van 30 meter en een buitendiameter van 3,2 meter. Met deze testfaciliteit gaat Hardt op lage snelheid alle belangrijke systemen in een vacuüm testen. Het gaat onder meer om het testen van de veiligheid, de voortstuwing, het zweven en het stabiliseren van het hyperloopvoertuig. Hardt, dat wordt gesteund door de TU-Delft en bouwconcert BAM, heeft als doel om binnen vier jaar tijd te beginnen aan de bouw van een hyperlooptraject tussen twee steden