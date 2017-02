Geen treinen tussen Den Haag en Delft door storing

Gestolen aangepaste fiets terug door Facebook

11:16 Dolblij is Nick Persoon, nu hij zijn gestolen fiets weer terug heeft gekregen. De 21-jarige Lierenaar had zijn aangepaste, elektrische fiets donderdag bij het station in Delft gezet, maar bij terugkomst was deze verdwenen. Het ging om een speciaal model waar Nick ondanks een vergroeiing in zijn benen en een evenwichtsprobleem, toch goed mee uit de voeten kon.