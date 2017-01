Geheimen over oudste telescoop onthuld

Zuidervaart promoveerde in 1999 aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift Van 'Konstgenoten' en Hemelse Fenomenen - Nederlandse Sterrenkunde in de Achttiende Eeuw. In zijn bijdrage vertelt hij over de speurtocht naar de Delftse maker.



Cocquyt begon naar aanleiding van de bodemvondst een wetenschappelijk onderzoek dat binnenkort wordt afgerond. Hij zal vertellen wat de verrassende uitkomsten in de verschillende stadia van het onderzoek waren en hoe uiteindelijk de datering van de kijker kon worden vastgesteld. Cocquyt is conservator van Museum Boerhaave, het rijksmuseum voor de geschiedenis van de natuurwetenschappen in Leiden.



Objecten

Het onderzoek in de Spoorzone was het grootste archeologische onderzoek dat in Delft heeft plaatsgevonden. Er kwamen duizenden objecten uit de bodem.



De lezing over de oudste telescoop is vanavond in Het Meisjeshuis aan de Oude Delft 112. De aanvang is om 20.00 uur. De toegang is gratis voor leden van Delfia Batavorum, niet-leden betalen vijf euro.