'Gelukkig zijn er mensen die ingrijpen'

Ontspannen zat Ufuk Gok vorige week in een bioscoopstoel. Het was weekeind, een mooi moment om met zijn vriendin een filmpje te pakken in Pathé Spuimarkt in Den Haag.



De komedie Why Him? ontaarde echter in een bloedstollende thriller toen zijn buurman plotseling met een schroevendraaier begon in te steken op een 20-jarige vrouw. Er klonk hard gegil, waarop Gok direct ingreep en de bloedende vrouw ontzette.



Zonnetje

Burgemeester Francisca Ravestein van Pijnacker-Nootdorp zag in het heldhaftige optreden alle reden om Gok in het zonnetje te zetten. Dat gebeurde in het stadhuis, enkele kilometers verwijderd van de woning van de jonge Nootdorper. ,,Tegenwoordig lopen mensen helaas vaak door als iemand in nood is,'' zei Ravestein. ,,Of ze reageren gewoon niet. Gelukkig zijn er nog mensen zoals jij, die wel in actie komen.'' Behalve bloemen kreeg Gok diverse cadeautjes van de gemeente.



Voor de jonge Nootdorper was het vanzelfsprekend dat hij in actie kwam. ,,Het ging sneller dan ik kon denken. Vanuit het niets ging hij tekeer. Ik keek naar rechts en vroeg mij af: gebeurt dit echt?''



Gok gooide de man terug in zijn stoel. Zijn vriendin kwam ook in actie, maar omstanders reageerden verstijfd. Hulp kwam uit de andere hoek van de bioscoop.



Het 20-jarige slachtoffer kon dankzij Gok met slechts lichte verwondingen het strijdtoneel verlaten. Het motief van de dader bleef onduidelijk. Het slachtoffer kent hem niet en had nooit een woord met hem gewisseld.