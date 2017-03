Gemeente verrast door faillissement Verhoef Infra

Door het faillissement zijn de werkzaamheden aan de riolering in Scheveningen stilgelegd. De aannemer had vandaag zullen beginnen in de Schipperstraat.



Bovendien is er onzekerheid over de werkzaamheden n de Heesterbuurt in Pijnacker Noord. ,,We kijken naar de afronding van deze werkzaamheden en de gevolgen daarvan voor omwonenden. In dit soort situaties zijn alleen maar verliezers. Voor alle partijen is dit vervelend", aldus wethouder Piet Melzer.



De rechter spreekt zich volgende week uit over het faillissement.