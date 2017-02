Gezonde twist aan ongezonde recepten

Juiste beslissing

De juiste beslissing, durft hij nu wel te stellen: billybilly.nl wordt een jaar na de oprichting door honderden bezoekers per dag bezocht. Per week plaatst Billy er zo'n drie artikelen. Bovendien maakt hij video's voor op YouTube, waarin hij laat zien hoe je een vegetarische erwtensoep bereidt, variërende gerechten met tofu maakt of in no time een gezond ontbijt zonder suiker in elkaar flanst.



Kenmerkend voor zijn recepten zijn de buitenlandse invloeden, maar Billy maakt ongezonde gerechten ook graag 'een tikkie gezonder.' ,,Ik vind het bovendien belangrijk dat ze gemakkelijk te maken zijn én het is niet de bedoeling dat iemand er uren voor moet uittrekken."



Hoewel je recepten met vlees of vis niet tegenkomt op de blog van Billy, is het vooral niét de bedoeling mensen ervan te overtuigen om te stoppen met vlees eten. ,,Ik noem het liever inspireren. Wie mijn recepten bereidt, zal merken dat hij of zij het vlees helemaal niet mist."