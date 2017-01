GGZ-instellingen kijken naar 'psycolance' voor de regio

Een psycholance is een ambulance met gespecialiseerde verplegers aan boord. ,,Verwarde personen, die geen strafbaar feit hebben gepleegd, zijn mensen die zorg nodig hebben. Zij dienen zo spoedig mogelijk na beoordeling naar een opvang binnen de zorg worden gebracht", aldus De Prez. ,,Politievervoer is niet passend, stigmatiserend en werkt in veel gevallen traumatiserend en mogelijk escalerend."



Bezuinigingen

Het aantal meldingen van verwarde mensen neemt de laatste jaren toe. De politie wijt dit aan de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. Inmiddels zijn er in Delft en Den Haag opvang verwarde personen (OVP) opgericht, waar mensen passende zorg krijgen. In Den Haag is de opvang ingericht in het hoofdbureau van de politie. In Delft bij de GGZ-locatie aan de Sint Jorisweg.



De Prez krijgt veel bijval. De Haagse fracties Groep de Mos en de ChristenUnie zien de psycholance graag komen. Gemeente Midden-Delfland zou de psycholance een 'goede ontwikkeling' vinden. Inmiddels zijn de drie GGZ-instellingen binnen Haaglanden (GGZ-Delfland, Parnassia en Rivierduinen) in overleg over toekomstig vervoer met onder andere de gemeente Den Haag en de politie. ,,Daarbij wordt sterk gekeken naar de proef met een psycholance in Amsterdam. De drie GGZ-instellingen komen op korte termijn met een advies", aldus De Prez.



Voortouw

Wie dit betaalt, moet nog worden uitgewerkt. ,,Er zijn inmiddels landelijke subsidies aangekondigd", oppert de wethouder. Delft wil niet het voortouw nemen. De Prez ziet dit als een taak van GGD Haaglanden. "Vanwege de verantwoordelijkheid en bemoeienis met ambulancevervoer binnen de regio. Daarnaast zal de oplossing te kostbaar zijn om lokaal in te vullen."



Een psycholance is een idee uit Amsterdam. Daar rijden ze al twee jaar rond. 80 procent van de gevallen met verwarde personen kan worden afgehandeld zonder politie. In Rotterdam start dit voorjaar een proef. De politie heeft aangegeven dat ze verwarde personen blijft vervoeren tot er een oplossing is.