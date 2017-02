Groot nieuw restaurant verrijst aan de Brasserskade

Het is het tweede restaurant van de Chinese familie Hu, die al een vergelijkbare zaak in Leerdam runt. ,,Al een tijdje waren we op zoek naar een geschikt pand voor een tweede locatie", laat Linda Hu weten tegen de website Indebuurt.



Restaurant Samen krijgt geen menukaart met uitsluitend Aziatische gerechten. ,,We hebben Aziatische roots, dus dat zal je zeker terugzien op de kaart. Maar daarnaast maken we ook Europese dingen als poffertjes en pizza", vertelt Linda Hu. Het restaurant zal draaien om het concept 'life cooking', waarbij de producten rauw en onbereid klaarliggen en op verzoek van de gasten worden klaargemaakt.



Sushi

,,Daarnaast hebben we natuurlijk ook sushi en salades, die worden ter plaatse gemaakt en iedere keer vers aangevuld," laat Hu weten.

In het nieuwbouwpand aan de Brasserskade, komt behalve het restaurant onder meer ook een hotel.



De bouw is momenteel in volle gang. De eerste verdieping staat al, maar er moet ook nog veel gebeuren voordat het restaurant open kan.¿,,Het was de bedoeling dat het al eind 2016 klaar zou zijn, maar er vielen wat dingen tegen met de bouw. Nu hopen we dat we deze zomer open kunnen, maar ik geef geen garanties."