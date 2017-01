Het paard van Kees de orgelman overleden

,,Ik had echt een band met hem opgebouwd in die 17 jaar. Hij stond bij ons thuis, dus ik gaf hem iedere dag voer en mestte zijn stal uit'', vertelt Kees aan Indebuurt Delft. ,,Ik dacht dat hij mijn laatste paard zou zijn, want ik wordt ook al een dagje ouder. Helaas ging hij sneller achteruit dan ik had verwacht en is hij overleden.'' Veel Delftenaren hebben in die 17 jaar een band opgebouwd met Boris: zo mochten kinderen hem even aaien of iets te eten geven. ,,Daar doe je het voor, hè.''



Nieuw paard

Lang tijd om te treuren had Kees niet, want het draaiorgel moet ook van A naar B. Inmiddels heeft Kees dus een nieuw trekpaard gekocht: Rinka. Maar we zien haar voorlopig nog niet op de markt. ,,Het kost heel veel oefening voor je een nieuw paard hebt ingewerkt. Hij moet lang stil kunnen staan, sterk zijn en natuurlijk goed tegen het verkeer kunnen. Iedereen rijdt als gekken, tegenwoordig. Sommige mensen schelden je uit of zijn ongeduldig omdat je minder snel bent dan de rest van het verkeer. Daar baal ik echt van.''



Voorlopig wordt het draaiorgel dus gewoon getrokken door de motor. ,,Maar zodra Rinka in vorm is, zit ik weer op de bok.''