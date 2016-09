'Hier vind ik veiligheid en voldoende afleiding'

Voorzichtig controleert Rob Oosterling (84) of hij de begonia's niet te veel water heeft gegeven. Het is bijna lunchtijd en de voormalige glasblazer van de TU Delft ('wat de studenten vroegen, maakten we') ontfermt zich met een gieter over de kamerplanten van zorgboerderij 'BuitenGewoon 1'. ,,Dat moet ook gebeuren'', meldt hij opgewekt. Oosterling komt driemaal per week een dag langs, maar waar vandaan is hem even ontschoten. Peinzend: ,,Hoe heet dat nou?'' Een vrijwilligster helpt: ,,De Lindenhof, in Delft.''



Hoewel Oosterling graag thuis zit, is de dagbesteding op de boerderij voor hem bittere noodzaak. ,,Voor afleiding van die alzheimer, hè'', zegt hij en grijpt naar zijn hoofd. ,,Ik heb voortdurend knagende hoofdpijn. Als je genoeg afleiding hebt, gaat het weg, hè. Ik verzorg plantjes, dek de tafel en ga een stukje wandelen.''



Bezoekers

BuitenGewoon 1 in Delfgauw en BuitenGewoon 2 in Pijnacker vangen overdag elk twaalf mensen met dementie op. ,,Voor een zinvolle dag en het ontlasten van partners'', legt directeur Arjo Buijs uit, die liever van 'bezoekers' dan van 'patiënten' spreekt. ,,De mensen worden bij normale activiteiten betrokken, waarbij ze niet doorhebben dat ze iets niet meer kunnen. Dat gebeurt al genoeg thuis.''



Hij wijst op Wim (85), in zijn werkzame leven technisch tekenaar op de TU en nu bezig aardappels te schillen voor de middagmaaltijd. ,,We laten Wim geen huis meer tekenen. Dat lukt niet en dat is natuurlijk erg frustrerend. Mensen hebben dondersgoed door dat ze dementerend zijn. Hier is veiligheid, niet alleen fysiek. Er vloeit weleens een traantje.''