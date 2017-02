Hyperloop TU krijgt heldenonthaal op ministerie van EZ

Studenten poetsen het slanke gevaarte op, voordat minister Kamp komt. De bewindsman kijkt even later door de deur van de capsule naar binnen. ,,Hé, wat opvallend. Er zitten maar een paar mensen in."



Dit is dus de inmiddels befaamde hyperloop die in Californië door een buis zweefde en zoveel internationale lof kreeg. Alleen de magneten hangen er niet onder. ,,Die zijn zo sterk. Als je een betaalpas ertegen zou houden, is je rekening meteen leeg", zegt een student.

Logo Volledig scherm © Maarten Hartman

Uithoudingsvermogen

Minister Kamp heet het team van dertig studenten welkom vanaf het podium. ,,Fijn dat jullie terug zijn. Jullie hebben niet alleen technisch talent en uithoudingsvermogen, maar zijn ook geweldig in het aandacht trekken."



Dat de studenten inderdaad over een goed gevoel voor pr beschikken, bewijst teamcaptain Tim Houter. Na de verwelkoming verzorgt hij een gelikte show.



Houter vergelijkt de hyperloop met andere zaken waar ons kleine land toonaangevend in is: de Deltawerken en schaatskampioenen. Hij toont een film van de race waarin zijn team wint. ,,Ik krijg elke keer weer kippenvel", geeft Houter als commentaar.



Dan verschijnt 'What will be next' op het scherm en een logo met de tekst Hardt. Het blijkt de naam te zijn van het nieuwe bedrijf dat vier Delftse studenten hebben opgericht om een prototype van de hyperloop te maken. De droom is om over een tiental jaren mensen in the global village heel snel van A naar B te brengen.

Logo Volledig scherm © Maarten Hartman

Windenergie

President-directeur Roger van Boxtel van de NS ziet dat helemaal zitten. ,,In mijn geboortejaar 1954 reden de treinen nog op kolen en nu op windenergie. Het kan." Minister Kamp vindt het geen science-fiction. ,,Dit gaat een succes worden."



Dan duikt ineens oud-politicus Diederik Samsom op. Gelooft de gewezen PvdA-leider erin dat we in een minuut van Den Haag naar Delft reizen? ,,Als één nieuw systeem het gaat worden, dan zeker dit. Dit is magnifieke technologie'', zegt Samsom, die in de jaren 90 met succes zijn studie technische natuurkunde in Delft afrondde.