In twee uur van stad naar strand

,,Met een mooie tocht van zo'n twee uur kunnen Delftenaren naar het strand in Wassenaar", vertelt de Delftse GroenLinks-wethouder Stephan Brandligt, een van de vier initiatiefnemers. De route begint in de binnenstad van Delft en voert langs de Schie naar Rijswijk en via Voorburg en Leidschendam naar het strand in Wassenaar. Onderweg komen fietsers door het stedelijke gebied en de natuur die de regio te bieden heeft. De route is bijna dertig kilometer lang en gaat over bestaande fietspaden.



,,Een fietsroute is natuurlijk een leuk plan, maar uiteindelijk gaat het om het stimuleren van fietsen." Zo ziet Brandligt het liefst dat geld wordt geïnvesteerd in betere fietsverbindingen. ,,Dit plan kost geen geld. De fietspaden liggen er al. We doen dit ook om aandacht te vragen zodat gemeenten en de provincie gaan investeren. Met betere fietsroutes kunnen mensen zich snel en comfortabel verplaatsen."



Noodzakelijk

Marien Vermeer, voorzitter van de Fietsersbond Delft, is erg blij met de aandacht van GroenLinks. ,,We juichen het toe dat fietsen wordt gestimuleerd. Het bevordert de gezondheid en wanneer meer mensen fietsen, ontstaat op de weg ruimte voor noodzakelijk verkeer."



Daarvoor moet nog wel veel gebeuren. ,,Delftse fietsvoorzieningen moeten beter aansluiten op Rijswijk, waar de gemeente goed bezig is. Zo wordt op deze route op het Jaagpad in Rijswijk een fietsstraat aangelegd. Delft is nu vooral druk in de weer met de omgeving van Spoorzone." Dat betekent niet dat Delft helemaal niet bezig is met het verbeteren van fietspaden. ,,Momenteel is dat de te drukke route richting de TU, die wordt omgevormd." Een andere die hij ook graag zou willen verbeteren, is de route langs de Buitenwatersloot. ,,Het is te smal voor een echte route, maar het is een prima verbinding." Ook vindt Vermeer dat er moet worden gekeken naar alternatieven voor andere drukke routes. ,,Bij de Gelatinebrug willen we het pad doortrekken onder het spoor richting Buitenhof, zodat het huidige netwerk wordt ontlast."



De wethouder hoopt eveneens dat meer Delftenaren het voorbeeld volgen door vaker de fiets te pakken. ,,Ik denk dat veel forenzen die in Den Haag werken en op de fiets gaan al een deel van de route langs de Schie afleggen."