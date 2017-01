Inloopavond extra sporen tussen Rijswijk en Delft-Zuid

Video 'Het is echt een wonder dat ik hier nog zit'

15:22 ,,Het is over en uit.'' Dat was het eerste dat IJsbrand de Boer (80) dacht toen hij zijn vrouw Lies (79) vorige week donderdag onder een vuilniswagen zag liggen in de Lierse Hoofdstraat. Wonderwel kan ze het navertellen. Vanmorgen kreeg het echtpaar de twee agenten op de koffie die haar onder de wagen ruim een uur aan de praat hadden gehouden. Mét bokkenpootjes.