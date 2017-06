'Je bent hier even thuis, dat zorgt voor wat rust'

Vertrouwd

De moeders zijn erg te spreken over de sfeer in Delft. ,,Het is erg rustig hier, het voelt ook snel vertrouwd", zegt Leontien. Beiden maakten al snel gebruik van de huiskamer. Om even koffie te drinken, te lunchen of gewoon even te zitten. ,,Je bouwt zo vrij snel een band op met de vrijwilligers die in de huiskamer aanwezig zijn", zegt Soraya. ,,Je kan je verhaal bij hen kwijt. En hun interesse is gemeend, dat merk je."



Ook met de andere ouders is er veel contact. ,,Als er wat met je kind gebeurt, is dat het ergste wat er is. Het helpt zeker om daar met elkaar over te kunnen praten. Je kan steun bij elkaar vinden, en soms is er zelfs ook plek voor humor", zegt Soraya.



De vrijwilligers van de Ronald McDonald Huiskamer gaan langs bij de nieuwe patiënten om de ouders op de huiskamer te wijzen. ,,We laten ze weten dat we er voor ze zijn en iets voor ze willen betekenen", legt Andrea Duyvestijn uit. Ze is een van de dertig vrijwilligers in de Delfts huiskamer.



,,Al is het de tafel dekken voor de lunch, wat boodschappen halen of gewoon een luisterend oor bieden. Door de huiselijke sfeer, komen ouders tot rust en beginnen ze vaak uit zichzelf met vertellen. Dan zijn wij er voor ze", zegt Duyvestijn. ,,Het zijn voor ons soms ook moeilijk momenten, maar er is niet alleen maar verdriet. Er is laatst ook een verjaardagsfeestje van een patiënt gevierd in de huiskamer."



De huiskamer werd vorig jaar geopend. Het Ronald McDonald Kinderfonds kreeg hiervoor sponsoring en donaties vanuit de regio. Zo droeg Stichting Team Westland bij aan de financiering van de kamer. De kamer is in het afgelopen jaar druk bezocht. ,,Vrijwel alle ouders, maar ook opa's, oma's en broertjes en zusjes van de kinderen die hier zijn opgenomen, komen langs", zegt Duyvestijn.