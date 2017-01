Judolegende Joop Gouweleeuw (76) overleden

Gouweleeuw was in het bezit van de 8ste Dan Judo en 4de Dan jiujitsu. Hij was lid van de bondsraad en de gradencommissie judo van het district Zuid-Holland.



Daarnaast runde hij sinds 1965 samen met zijn vrouw sportschool Budo Gouwe­leeuw Delft.



In 1965 veroverde hij bij het EK in de klasse tot 93 kilogram zilver en in 1966 werd hij in dat gewicht Europees kampioen. Ook deed hij mee aan de Olympische Spelen in Tokio (1964), waar hij vierde werd.