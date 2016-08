Kijkdoos vol met toeristen

Bestelling

Het duurt even voor de jongedame van de bediening arriveert om de bestelling op te nemen. Dat is deze keer niet erg. De zon schijnt en er is genoeg te zien. Wandelende en fietsende toeristen komen aan de overkant van de met gigantisch veel kroos bedekte gracht op de brug voorbij.



Ik bestel een kop koffie (2,20 euro) en appeltaart met slagroom (5 euro). De koffie is uitstekend. Het blokje boterkoek past daar helemaal bij. Met de ogen dicht proeft een liefhebber dat dit Barbera-koffie is, een beroemd Italiaans merk, dat al sinds 1870 bestaat.



De appeltaart is vers gebakken en nog warm, en ook de dot slagroom is vers. Het duurt weer even voordat de serveerster verschijnt, want die heeft het binnen écht druk. Het kijken naar de gezellige drukte gaat mij niet vervelen. Integendeel.



Het knusse buurtje met prachtige gevels oogt als in een kijkdoos zoals mijn opa vroeger maakte van een schoenendoos. Op de plek van het deksel plakte hij doorzichtig papier en knipte een kijkopening in de korte kant. Binnenin werden huisjes en figuurtjes geplakt, oud-Hollandse plaatjes van kunstschilder en tekenaar Anton Pieck (1895 -1987).