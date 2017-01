KNMI waarschuwt met code geel voor zware windstoten

Delftse woningmarkt raakt overspannen

7:05 Waar het aantal woningverkopen in andere gemeenten in de regio blijft stijgen, is in Delft juist een daling te zien. Eind 2016 werden 2,3 procent mínder huizen verkocht dan een jaar eerder. Net als in Amsterdam, raakt het goedkopere woningaanbod in studentenstad Delft 'op'.