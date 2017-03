Koken en elkaar goed leren kennen

Achtergrond

,,Hier kunnen bezoekers verhalen lezen van mensen die gevlucht zijn", zegt Jan Maarten Verzendaal, terwijl hij een rondleiding geeft door het restaurant. Bij binnenkomst worden de gasten gewezen op de tekstborden die boven de tafels hangen. ,,Je kan zo'n bordje eraf halen en meer te weten komen over iemands achtergrond."



Op allerlei manieren komen de persoonlijke verhalen van vluchtelingen terug in het restaurant. Zo staat er in de ruimte een schilderij, gemaakt door een kunstenaar die Irak is ontvlucht. En aan de muur hangen drie schilderijen, van Damascus, Nijmegen en Groningen, die de reis van een Syrische vluchteling laten zien.



De studenten vinden het belangrijk dat de gasten iets van hun bezoek mee naar huis nemen. Letterlijk en figuurlijk. ,,Na afloop geven we een boek vol verhalen mee. Ook kunnen ze hier folders pakken met informatie over een buddyprogramma, mocht iemand vrijwilligerswerk willen doen", legt Verzendaal uit. Gasten gaan uiteindelijk via de tuin naar buiten, waar ze ook nog langs grote borden met verhalen komen.



De organisatie hoopt dat mensen die vooraf misschien sceptisch waren over vluchtelingen, meer begrip hebben na een bezoek aan Hartige Samaritaan.

Ook over het menu is goed nagedacht. ,,Het is een mix van allerlei culturen. We hebben Ethiopische witvisfilet, maar ook Syrische mezze en Nederlandse kroketten", vertelt Verzendaal. ,,In de keukenploeg zit een Syrische vluchteling die vroeger kok was. Hij heeft ons goed geholpen met het menu.''



De meeste vluchtelingen of statushouders die komen helpen, spreken al wat Nederlands. ,,We hebben wel eens gehad dat iemand haar dochter opbelde om te vertalen, of dat Google Translate nodig is, maar we komen er altijd wel uit", zegt Verzendaal, terwijl hij richting de keuken loopt.



Daar aangekomen staat de kookploeg klaar. ,,We maken baba ganoush van aubergine", legt Lennart Janse, student Technische Bedrijfskunde, uit. Samen met Gerben Oolbekkink staat hij vanmiddag in de keuken. ,,Baba ganoush staat met een aantal andere dips als mezze op het menu, samen met platbrood uit het Midden-Oosten." Twee grote roestvrijstalen bakken liggen vol met geroosterde aubergines. Ze moeten allemaal geschild worden en vervolgens in kleine stukken worden gesneden.