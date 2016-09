Kraker verschijnt niet vaak voor rechtbank

Dat blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie (OM) over de Haagse regio. Wie denkt dat sinds de invoering van het kraakverbod gekraakte panden zonder slag of stoot kunnen worden ontruimd, heeft het mis.



,,Een strafrechtelijke ontruiming doet een beroep op de schaarse politiecapaciteit, dus zal het OM zich moeten beraden of zoiets opportuun is'', zo laat een woordvoerder van het OM weten. En als justitie al wil overgaan tot ontruimen, is er altijd nog een kort-geding-rechter. In de praktijk stelt deze krakers vaak in het gelijk, zeker als de activisten kunnen aantonen dat ze het gekraakte pand inmiddels tot 'hun huis' hebben gemaakt. En vervolgen zonder ontruiming, dat doet het OM niet snel. ,,De woning blijft dan immers gekraakt.''



Huiseigenaren

Die terughoudenheid komt tot uiting in de cijfers. Sinds het kraakverbod in 2010 van kracht werd, is gemiddeld 10 keer per jaar een kraker voor de rechter gebracht. Met de wet 'kraken en leegstand' heeft de gemeente ook een middel om lakse huiseigenaren aan te pakken. Wie te weinig doet om leegstand te voorkomen, kan daarvoor een boete krijgen.