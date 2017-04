Lenteprijs: Jennifer weer blij dankzij asielhond Pepper

Van ernstige depressieve periodes heeft Spitsbaard sinds de komst van Pepper geen last meer. ,,Ik beweer niet dat ik nooit meer dipjes heb, maar tegenwoordig zijn het geen maandenlange depressies meer. Hooguit voel ik me twee dagen achtereen somber. Pepper helpt mij zó goed, dat ik mijn therapie aan het afbouwen ben. Dat had ik vijf jaar geleden niet durven dromen.''



Spitsbaard heeft het leven naar eigen zeggen opnieuw ontdekt. Pepper gaf weer zin aan haar leven, en dat gunt zij andere mensen ook. In samenwerking met Stichting Buitengewoon Actieve Breinen (BAB) en Clinidogs heeft ze daarom het project Bas op poten gezet. ,,We willen mensen die (bijna) hersteld zijn van psychische klachten en minimaal een half jaar stabiel zijn, koppelen aan een asielhond", legt ze uit.



,,Wij kiezen samen een volwassen hond - géén pup - waar een klik mee moet zijn. We leren hoe je het best met het dier kunt omgaan en hoe je de zorg voor een hond kunt inzetten voor je eigen gezondheid.'' Peter Pakvis is oprichter van stichting BAB. ,,Het koppel krijgt vakkundige training en ondersteuning. We gaan niet over één nacht ijs, want de koppeling is voor het leven en niet voor een bepaalde periode", legt hij uit.