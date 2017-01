Leren en leuke dingen doen gaan best samen

Pijlers

Remijn is er van overtuigd dat het succes bereikt kan worden door te focussen op vier pijlers: brein, school, plannen en motivatie. Aan de hand van tips en voorbeelden uit de praktijk, geeft ze uitleg over hoe je een optimaal leerproces kan bereiken.



Goed plannen blijkt dus een van die succesfactoren. Maar juist dat vinden veel leerlingen moeilijk. ,,Tieners missen vaak het overzicht over hoe ze hun tijd het best kunnen indelen", vertelt Remijn. ,,En dat geldt voor zowel leerlingen uit 5 gymnasium als van het vmbo. Welke onderwijsrichting je volgt, maakt daarvoor niet uit. Ze worstelen er allemaal mee."



Tips

Het boek geeft concrete tips om jongeren hierbij te helpen. Zo kunnen ze een slag maken door hun huiswerk voor de verschillende vakken anders aan te pakken. Maar ook de schoolagenda's kunnen optimaler worden gebruikt.



Elk hoofdstuk heeft een gedeelte voor docenten en ouders, gevolgd door een deel voor de leerlingen zelf. Zo biedt het een hoop praktische tips en handvatten. De tips komen zowel uit de praktijk als uit wetenschappelijk onderzoek. ,,Het feit dat gezond eten en sporten een positief effect hebben op hoe je studeert, is iets wat ik niet zelf heb bedacht, maar wat uit wetenschappelijke publicaties voortkomt."



De praktijk is ook een inspiratiebron voor Remijn. Ze begeleidt, naast het geven van trainingen, jongeren in een huiswerkklas. Alle vakken en alle onderwijsrichtingen komen daar samen, het is dus een mooie manier om te zien wat er leeft onder jongeren.



Remijn geeft hen ook mee dat meer leren in minder tijd zeker kan. ,,Als die vier pijlers - brein, school, plannen en motivatie - in evenwicht zijn, leer je heel efficiënt. Ik vergelijk het met een stoel met vier poten. Dankzij die vier poten blijf je in evenwicht."



Schoolboek

Het boek 'Meer leren in minder tijd' van Ankie Remijn is uitgegeven bij Boom Uitgevers Amsterdam en valt in de categorie 'sboek', een schoolboek. Dit houdt in dat het niet in alle Nederlandse boekhandels ligt. Wel is het onder meer verkrijgbaar bij boekhandel Huyser in Delft en is het te bestellen bij verschillende webwinkels.