'Leren en vrije tijd gaan prima samen'

Na afloop van presentaties die de Delftse oud-docent Ankie Remijn geeft over effectief leren, kreeg ze altijd de vraag of ze de tips nog even op een rijtje kan zetten. ,,Dan stuurde ik mijn powerpointslides door, maar ik dacht: ik kan het net zo goed uitbrengen in boekvorm", vertelt Remijn. Dat is dus ook precies wat ze nu heeft gedaan. Het boek Meer leren in minder tijd ligt inmiddels in de boekhandel.



In het boek richt ze zich niet alleen tot middelbare schoolleerlingen, maar ook tot hun docenten, ouders en huiswerkbegeleiders. Want allemaal hebben ze er baat bij als jongeren goed presteren op school én tegelijkertijd tijd overhouden voor leuke dingen.



Die combinatie blijkt voor veel leerlingen lastig te realiseren, merkte Remijn. ,,Ik hoorde heel vaak: óf ik haal goede cijfers óf ik heb veel vrije tijd. Nooit die twee dingen tegelijkertijd. Maar het een sluit het ander niet uit, het is zeker mogelijk om het allebei voor elkaar te krijgen."



Remijn is er van overtuigd dat het succes bereikt kan worden door te focussen op vier pijlers: brein, school, plannen en motivatie. Aan de hand van tips en voorbeelden uit de praktijk, legt ze uit hoe je een optimaal leerproces kan bereiken.



Goed plannen blijkt dus een van die succesfactoren. Maar juist dat vinden veel leerlingen moeilijk. ,,Tieners missen vaak het overzicht hoe ze hun tijd het best kunnen indelen", vertelt Remijn. ,,En dat geldt voor zowel leerlingen uit 5 gymnasium als van het vmbo. Ze worstelen er allemaal mee." Het boek geeft concrete tips om jongeren hierbij te helpen. Zo kunnen ze een slag maken door hun huiswerk voor de verschillende vakken anders aan te pakken. Maar ook de schoolagenda's kunnen optimaler worden gebruikt.



Onderzoek

Elk hoofdstuk heeft een gedeelte voor docenten en ouders, gevolgd door een deel voor de leerlingen zelf. Zo biedt het een hoop praktische tips en handvatten. De tips komen zowel uit de praktijk als uit wetenschappelijk onderzoek. ,,Dat gezond eten en sporten een positief effect hebben op hoe je studeert, is iets wat ik niet zelf heb bedacht, maar wat uit wetenschappelijke publicaties voortkomt."



De praktijk is ook een inspiratiebron voor Remijn. Ze begeleidt jongeren in een huiswerkklas. Alle vakken en alle onderwijsrichtingen komen daar samen. Het is daarom een mooie manier om te zien wat er leeft onder jongeren.



Remijn geeft hun ook mee dat meer leren in minder tijd zeker mogelijk is. ,,Als de vier pijlers - brein, school, plannen en motivatie - in evenwicht zijn, leer je efficiënt. Ik vergelijk het met een stoel. Dankzij de vier poten blijf je in evenwicht."