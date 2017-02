Lierse Nick (21) bestolen van aangepaste fiets

De 21-jarige Nick heeft een vergroeiing aan zijn benen, waardoor hij de aangepaste fiets nodig heeft. Hij is niet alleen afhankelijk van het voertuig om naar school te komen, ook heeft hij het nodig voor zijn dagelijkse beweging en bewegingsvrijheid, zoals hij dat zelf omschrijft.



Afgelopen donderdag had Nick zijn fiets in de buitenstalling van het station in Delft gezet. 'Ik had mijn fiets daar neergezet rond 17.00 uur. Om 20.00 uur stond hij er niet meer.'



Oproep

Met een foto van een soortgelijke fiets, plaatste Nick gisteren een oproep op Facebook. 'Als je deze fiets ziet of iets hebt gezien op de dag zelf, neem dan contact met mij op', vraagt hij.



Op het bericht wordt verontwaardigd gereageerd. 'Ze worden steeds gekker', 'Wat een drama voor je. Kan nu eens iedereen van andermans spullen afblijven? Hoop voor je dat hij snel terug is' en 'Wat een etters heb je toch' zijn een greep uit de reacties.