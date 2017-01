Luchthaven proeftuin van TU Delft

Dat plan heeft hoogleraar Richard Curran van de sectie luchttransport van de TU Delft gelanceerd. Hij is trekker van het onderzoeksprogramma op het regionale vliegveld, dat op slechts vijf kilometer afstand van de TU Delft ligt.

,,Het vliegveld is heel geschikt om er een levend laboratorium te maken'', meent de hoogleraar. ,,Experimenten zijn haalbaar. Het is een relatief klein vliegveld. Daardoor zijn de risico's kleiner", zegt Curran. ,,Bovendien ligt het vlakbij onze faculteit."



Op de luchthaven moet onderzoek worden gedaan naar vermindering van lawaai door vliegverkeer en minder uitstoot van vliegtuigen. De studenten kijken ook hoe de terminal aantrekkelijker kan worden. Ook wordt de logistiek van passagiers, bagage en vliegtuigen onder de loep genomen. ,,Als de testen succesvol zijn, kan de technologie worden toegepast op grotere luchthavens", verduidelijkt Curran.



In oktober vorig jaar tekenden Rotterdam The Hague Airport en de TU Delft een overeenkomst, genaamd Innovation Airport. Curran meldt dat ook 25 bedrijven hun steun hebben uitgesproken.



Kansen

De CU/SGP in de Rotterdamse gemeenteraad ziet grote kansen in het onderzoeksprogramma. In Rotterdam roept de fractie de gemeente op om Innovation Airport te omarmen. ,,Dat kan door wetten en regels weg te nemen, die duurzame innovaties in de weg staan", zegt het Rotterdamse raadslid Mark de Boer van deze partij.



De luchthaven kan met dit programma uitgroeien tot een trekker van bedrijven, verwacht De Boer. ,,De pioniers uit de sector moeten weten dat Delftenaren in Rotterdam werken aan de toekomst van de luchtvaartsector."



De hoop is, dat op termijn een zogenoemde Airport Campus wordt geopend op het vliegveld. Als voorbeeld dient de RDM-campus, waar studenten in de Rotterdamse haven aan innovatieve oplossingen voor de maritieme wereld werken.



,,In een grote hangar op Rotterdam The Hague Airport kunnen studenten een prototype bouwen van een nieuw type vleugel voor een vliegtuig en de ruimte krijgen om dat te testen."