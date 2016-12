Maatje voorkomt dat kids op nieuwe school 'verdrinken'

Je wordt in het diepe gegooid en moet maar zien of je blijft drijven. Zo kan de overstap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs voor veel kinderen voelen. Van de één op de andere dag gaat er schoolwerk mee naar huis, moet er gepland worden en is die ene vertrouwde juf vervangen door een aantal nieuwe docenten. ,,Sommige kinderen kunnen wel wat extra begeleiding gebruiken om te voorkomen dat ze verdrinken'', zegt Annette Berkhout van Jong Perspectief (regionale jongerenorganisatie) ,,Dat kunnen we bieden met School's Cool.''



Het project is afgelopen week van start gegaan in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Vrijwillige mentoren begeleiden jonge tieners in groep 8, klas één en klas twee met het maken van huiswerk, het verzorgen van een planning en met het oplossen van hun problemen. Berkhout: ,,We willen er schooluitval mee voorkomen. Dit werkt al aardig in verschillende regio's in Nederland waar School's Cool al enige tijd actief is. Onlangs klopten medewerkers van basisscholen uit Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer bij ons aan: 'Wij willen dit ook wel.' Zo gevraagd, zo gedaan.''



Aanmelden

Leerkrachten van basisscholen in Pijnacker-Nootdorp kunnen tot eind volgende maand leerlingen aanmelden voor School's Cool. ,,Leerlingen waarvan zij denken dat die wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken bij de overgang. Denk bijvoorbeeld aan jongeren van wie de ouders weinig ondersteuning kunnen bieden bij het maken van huiswerk, omdat ze een taalachterstand hebben. Voor zo'n kind zoeken we dan een geschikte mentor. Hebben we die in huis, dan wordt dit een maatje waarmee de scholier wekelijks afspreekt. Ze plannen samen, maken samen huiswerk en praten over problemen. Alles om de overgang van de basisschool naar de middelbare school zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen. En om kinderen geïnteresseerd te houden in school'', aldus Berkhout.



Scholen hebben nog tijd om leerlingen aan te melden, maar de medewerkers van Jong Perspectief weten nu al dat ze moeten selecteren. ,,Het aantal leerlingen dat een mentor kan gebruiken, is doorgaans hoger dan het aantal vrijwillige mentoren. Daar kunnen we nog wel wat extra krachten voor gebruiken.'' Mentoren hoeven geen specifieke opleiding achter de rug te hebben. Ze moeten wel ervaring hebben met plannen en organiseren.