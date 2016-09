Makro Delft bijna weer open na brand op dak

Er waren nog geen klanten in de winkel, wel medewerkers. Die hebben het gebouw gelijk ontruimd. De oorzaak van de brand was een ketel met bitumen ('teer'), die door nog onbekende oorzaak in brand vloog. De brandweer heeft de brand binnen een half uur geblust.



De Delftse Makro was tijdelijk dicht, maar gaat rond 10.30 uur weer open. Eén medewerker kreeg spetters hete bitumen over zich heen. Hij is ter plaatse behandeld.