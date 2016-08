Meesterschaker op één been

Boudewijn Boogaard (30 oktober 1926 - 12 augustus 2016) was de zoon van een Rotterdamse havenarbeider. Hij groeide op in een eenvoudig, maar vooruitstrevend arbeidersgezin waar nuchter en beheerst werd gereageerd op het tramongeluk, waarbij Boudewijn zijn linkervoet verloor.



,,Jij zult je geld met je hoofd moeten verdienen", zeiden zijn ouders, die Boudewijn naar de hbs stuurden waar hij uitblonk in de bèta-vakken. Ondanks zijn ietwat primitieve kunstbeen blonk Boudewijn ook uit in sport. Hij voetbalde en keepte op zodanig niveau dat hij soms verzuchtte dat er door het ongeluk een groot voetballer verloren was gegaan.



Schaakbord

Van een oom kreeg hij zijn eerste schaakbord. Toen hij lid wilde worden van schaakclub Rotterdam was hij officieel te jong. ,,Maar kom een keertje langs'', werd hem gezegd. Toen Boudewijn tijdens zijn eerste bezoekje iedere aanwezige volwassene versloeg, mocht de 11-jarige zich als seniorlid inschrijven.



Toen hij in Delft bij de Rubber Stichting als kunststoftechnoloog in het laboratorium aan het werk ging, was zijn reputatie hem vooruit gesneld en stond de Delftse Schaak Club al op de stoep om hem in Delft te verwelkomen.



Journalist

De schaaksport mocht zich destijds verheugen op een ongekende populariteit. Van competitiewedstrijden werd wekelijks in de pers verslag gedaan. Omdat Boudewijn niet alleen een goed schaker was - meervoudig kampioen van Delft - maar ook goed kon schrijven, leverde hij als parttime denksportjournalist iedere week een artikel voor deze krant. Totdat zijn vrouw hier een stokje voor stak. Want hoewel hij goede stukken schreef, was het halen van de deadline wekelijks een bevalling waar Boudewijn danig chagrijnig van werd.



,,Of je sluit je de hele dag op in je studeerkamer en je vertoont je niet in huis, zei zijn echtgenote, of je stopt met je schaakrubriek.'' Het werd dat laatste.



De Rubber Stichting, waar hij op het laboratorium werkte, was een modern bedrijf dat als eerste in Delft een vijfdaagse werkweek kende. Er werden proeven gedaan met natuurrubber en later, toen de Rubber Stichting was overgegaan in TNO, met kunststoffen die onder meer in de ruimtevaart werden toegepast.