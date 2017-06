Middelbare school in Nootdorp van de baan

Overlast

CDA, ChristenUnie/SGP en D66 wilden het plan nog redden. Zij stelden voor een verkeersveiligheidsplan en een preventieplan voor mogelijke overlast mee te nemen als voorbehoud, maar daar was geen raadsmeerderheid voor te vinden. Het CDA vindt het schrappen van de school ‘triest’. ,,Het is heel jammer voor kinderen uit onze gemeente die dit onderwijs willen volgen. Ook is het spijtig gezien de grote inspanningen die ambtenaren, wethouders en het Lucas College hebben gedaan.’’ De tegenstemmers in de raad stellen dat ze openstaan voor onderwijsinitiatieven, maar dan op andere locaties binnen de gemeente.

Het schrappen van het schoolplan is goed voor het Christelijk Voortgezet Onderwijs in Rotterdam. Op de vestiging van het Melanchthon Berkroden in Berkel en Rodenrijs is bijvoorbeeld ruim de helft van de leerlingen afkomstig uit Pijnacker-Nootdorp. Zij fietsen of brommen dagelijks 11 kilometer om op school te komen.



Ook scholengroep Spinoza in Den Haag vreesde zo’n 40 procent minder leerlingen te krijgen als Pijnacker-Nootdorp een eigen school zou bouwen.