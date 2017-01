Mishandelde Tobias zoekt via Facebook naar daders

Bij het facebookbericht plaatste Tobias een selfie. Daarop is zijn zwaar toegetakelde gezicht te zien. Zelf zegt hij geluk te hebben gehad en dat hij vooral is geschrokken, meldt Indebuurt Delft.



,,Ik had gewoon een gezellige avond, ik was met mijn nichtje nog even de Kromstraat ingegaan. Toen Club Ciccionina dicht ging ontstond er wel een kleine ruzie, maar ik was daar niet bij betrokken. Ik liep in mijn eentje de straat in om mijn fiets te pakken en toen werd ik ineens van achter aangevallen."



Ondanks dat er nog best veel mensen in de Kromstraat aanwezig waren, werd er pas laat ingegrepen. ,,Ik voelde schoppen en slaan en ik ging eigenlijk meteen naar de grond. Ik hoorde later dat er ook nog met glas naar me is gegooid. Maar de schade valt gelukkig mee. Het had veel erger kunnen aflopen."



Aangifte doen

De politie kwam ter plaatse en bood Tobias de kans om aangifte of een melding te doen. ,,Ik heb ervoor gekozen om toen alleen een melding te doen. Ik was moe, in shock en ik wilde naar huis. Ik dacht: die aangifte komt later wel", vertelt Tobias.



Toen hij de volgende dag met zijn vader het politiebureau bezocht, kwam hij van een koude kermis thuis: ,,Er werd me verteld dat ik een afspraak moest maken, dat kon pas over twee weken. Maar ik wilde heel graag nu aangifte doen, nu ik alles nog weet." Toen Tobias op zondagavond nog eens langs ging, gaf de politie gelukkig gehoor aan zijn wens.