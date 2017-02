Mysterieuze piek aantal zelfmoorden

De inspectie voor de Gezondheidszorg maakte gisteren een lijst openbaar met alle zelfmoorden bij Nederlandse psychiatrische hulpinstellingen tussen 2014 en 2015. Dat aantal daalde van 727 naar 684.



Des te opmerkelijker is de verdubbeling van het aantal suïcides bij GGZ Delfland, met locaties in onder meer Den Haag, Delft en Westland. In een jaar tijd nam het aantal zelfmoorden daar toe van 13 naar 25. Het ging vooral om patiënten die ambulant werden behandeld. Dat wil zeggen dat zij alleen voor de behandeling naar de instelling kwamen, maar niet intern verbleven.



Geschrokken

De geschrokken instelling nam de zaak hoog op. Er werd meteen een intern onderzoek op touw gezet,. Daarnaast werd een specialistisch bureau ingeschakeld om verklaringen te vinden voor deze plotselinge toename. ,,Beide onderzoeken geven geen aanwijsbare reden voor dit afwijkende aantal'', zegt een woordvoerder van GGZ Delfland.



Volgens haar speelden maatschappelijke invloeden, zoals de economische crisis, mogelijk een rol. ,,Het totale aantal zelfmoorden in Nederland nam in 2015 ook toe.'' In dat jaar maakten 1871 mensen in Nederland een einde aan hun leven, het hoogste aantal tot dan toe. Dat komt neer op vijf mensen per dag.