Nel Bolten: Uitgesproken en praktisch

Toen Nel Bolten (16 december 1923 - 27 februari 2017) in grote letters 'Niet Reanimeren Ik ben 91+' op haar borst liet tatoeëren, haalde ze niet alleen de landelijke pers. Er verschenen foto's en artikelen van de Verenigde Staten tot Japan over de Haagse die wilde voorkomen dat ze ooit in een verpleeghuis zou belanden.



Nel was van nature kordaat en praktisch. Zo'n medaillon aan een kettinkje waarin staat dat je niet gereanimeerd wil worden zien de ambulancebroeders over het hoofd, dacht Nel die de tekst ook, wat kleiner, op haar beide armen had staan om iedere vergissing uit te sluiten. Toen ambulancepersoneel aangaf dat zo'n tatoeage niet rechtsgeldig was en zij evengoed tot reanimatie zouden overgaan greep de minister van Volksgezondheid persoonlijk in. Minister Schippers liet in de Tweede Kamer weten dat ieder mens het recht heeft medische hulp en dus ook reanimatie te weigeren en dat er geen officiële uniforme uiting van een behandelverbod nodig is. De tatoeage was dus wel degelijk rechtsgeldig. Dit schreef ze ook in een persoonlijke brief naar Nel voor wie de kous daarmee af was. Na een tiental fotografen en journalisten thuis aan de Kornalijnhorst in Mariahoeve te hebben ontvangen was het welletjes geweest en ging Nel over tot de orde van de dag.