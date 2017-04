Niets meer vergeten door speciaal bord

Hoe zijn jullie voor het schoolproject bij de doelgroep ouderen terechtgekomen?

,,Vanwege de vergrijzing wordt het werk in de zorg steeds zwaarder, zowel voor mantelzorgers als voor mensen die in verzorgingshuizen werken. We wilden iets ontwikkelen om hen te ontzien en ervoor zorgen dat demente ouderen langer thuis kunnen wonen. Zo kwamen we op een herinneringsbord.''



Vertel. Hoe werkt het apparaat?

,,Je moet het herinneringsbord zien als een soort iPad. Er staat een aantal activiteiten op, bijvoorbeeld de hond uitlaten of pillen nemen. Als het tijd is voor een activiteit, gaat er een alarm af, net als een wekker die afgaat.''



Gebruiksvriendelijkheid is dus belangrijk?

,,Ja. De besturing moet heel gemakkelijk zijn. Gebruikers moeten het apparaat gaan zien als hun beste vriend. We gaan ook met mensen van verzorgingshuizen in gesprek om te vragen wat we kunnen verbeteren.''



Zoals?

,,De kleur van het bord komt aan bod, maar ook de hoeveelheid activiteiten en de soort klok. Overigens is het apparaat niet alleen voor demente ouderen, maar voor iedereen die structuur nodig heeft. Denk aan verstandelijk beperkten.''



Wanneer ligt het in de winkel?

,,Binnen twee maanden is het bord te verkrijgen via een website. We hebben al een prototype gemaakt en we zijn ook in gesprek met aandeelhouders.''



facebook.com/Clocktivity/