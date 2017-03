Nieuw eetconcept bij AH Martinus Nijhofflaan

Chauffeur uren bekneld na ongeluk op Duitse snelweg

4 maart Een 67-jarige vrachtwagenchauffeur uit Nootdorp is gisteravond zwaargewond geraakt bij een ongeluk in Duitsland. De truck is door onbekende oorzaak van de B402 geraakt en kwam acht meter lager terecht in de berm. Het kostte de hulpdiensten vier uur om het slachtoffer uit de auto te krijgen.