Nieuw loket voor klachten over toewijzing van woningen

In de omringende gemeenten, waaronder Delft en Westland, is het vaak onduidelijk waar je terecht kan als je het niet eens bent over hoe je bent behandeld, legt Marcia Otten uit namens de Sociale Verhuurders Haaglanden, de overkoepelende organisatie van regionale wooncorporaties.



Het loket neemt klachten in behandeling die te maken hebben met Woonnet, het regionale toewijzingssysteem voor een sociale huurwoning. ,,Bijvoorbeeld klachten van mensen die vinden dat ze onterecht zijn uitgeschreven of afgewezen voor een specifieke woning. Of die stellen dat ze hoger op de wachtlijst zouden moeten staan.''



Woningzoekenden moeten zelf eerst het geschil besproken hebben bij de wooncorporatie.