Nieuw paard brengt draaiorgel naar Markt

Het vorige paard, Boris, overleed eind december, na ruim 17 jaar trouwe dienst. Tot verdriet van de kinderen in Delft, die vaak iets te eten voor hem meenamen of het paard even wilden aaien.



Om het orgel toch elke donderdag naar de Markt te kunnen vervoeren, werd het, todat paard Rinka de klus over kon nemen, voortgetrokken door een motor.



Oefening

Het heeft even geduurd voordat Rinka in Boris' voetsporen kon treden. ,,Het kost heel veel oefening voor je een nieuw paard hebt ingewerkt", vertelde orgelman De Ruijter tegen Indebuurt.nl Delft. ,,Het paard moet lang stil kunnen staan, sterk zijn en natuurlijk goed tegen het verkeer kunnen."



De orgelman is tevreden over hoe Rinka het tot nu toe doet. ,,Ze moet nog een beetje wennen aan de drukte, maar het gaat goed. Het is een rustig paardje en ook lief voor kinderen."



Delftenaren nemen als vanouds weer eten mee voor het paard van de orgelman. Op de grond lagen meteen wortels en boterhammen voor Rinka.