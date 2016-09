'Nieuwe watertaxi' in Delft maakt ritje

Delftse start-up PHYSEE wint half miljoen

14 september Het Delftse bedrijf PHYSEE dat energieopwekkend glas bedacht, heeft de duurzaamheidswedstrijd Green Challenge van de Postcode Loterij gewonnen. Dat is woensdag bekendgemaakt in Amsterdam in aanwezigheid van koningin Máxima. De start-up van Willem Kesteloo krijgt 500.000 euro om het product verder te ontwikkelen.