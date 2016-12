Nooit meer vast in rails door Roderick en Ward

Wie heeft er nou niet met zijn fiets klem gezeten in de tramrails? In smalle straten als de Torenstraat en de Zoutmanstraat moeten fietsers dagelijks halsbrekende toeren uithalen. Mogelijk is er hulp onderweg: SafeRails, een uitvinding van twee Delftse studenten werktuigbouwkunde, die het verkeer veiliger willen maken. ,,Als je daar nou wat voor gaat uitvinden, zijn wij van het probleem af'', zeiden veel Haagse kennissen tegen de studenten aan de TU Roderick Buijs en Ward Kuiters (24). De bewoners van het Zeeheldenkwartier zochten een innovatief plan om in te zenden voor de wedstrijd The Hague Innovators Challenge 2017. Dat werd SafeRails, een kunststof strip die in de groef van bestaande tramrails past. ,,We hebben een prototype gemaakt op een 3D-printer. Het vervormt elastisch", demonstreert Roderick. Het is even simpel als doeltreffend. Een tram drukt het profiel naar beneden en een fietser kan er overheen rijden alsof de rails gewoon een stuk van de weg is. Er is geen gleuf meer.

Slijtage

Volgens de student kan de tram probleemloos remmen. Ook de slijtage van het profiel zou meevallen. ,,Het moet zichzelf bewijzen, maar het ziet er veelbelovend uit." De oplossing voor het probleem 'dat al honderd jaar bestaat', is volgens Roderick sowieso goedkoper dan het volledig vervangen van rails. De strip is eenvoudig te fabriceren.



,,We willen er een vliegende start mee maken en zijn in gesprek met partijen als de HTM en de Fietsersbond." Bijkomend voordeel voor het milieu: de grondstof voor SafeRails kan gerecycled plastic zijn. Roderick en Ward zien voor hun uitvinding een markt in Amsterdam en Rotterdam. ,,En in Gent is het ook een groot probleem."



Als het een succes wordt, zou de traditie van het breeuwen (touwen in de rails) op Prinsjesdag kunnen veranderen in SafeRailen, bijvoorbeeld in oranje. Maar dan moeten de studenten wel de The Hague Innovators Challenge winnen. Hun uitvinding is een van de negen finalisten. Hoofdprijs is 10.000 euro voor de beste inzending van studenten en de 5.000 euro voor de Publieksprijs. Stemmen kan nog tot 17 januari. SafeRails ligt momenteel op de tweede plaats.