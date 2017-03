Nuna 8 scheurt door Egyptische woestijn

Anders dan bij de bekende competities in Australië en Zuid-Afrika, waar de Delftse zonnewagen vrijwel altijd als eerste over de streep komt, is er nu geen uitgebreide voorbereiding geweest. ,,We hebben eigenlijk vrij laat besloten om mee te doen aan deze race", laat Sarah Bennink Bolt van het Delftse team weten. ,,Daarom hebben we een team samengesteld van alumni. Er is zelfs iemand bij die tien jaar geleden met een van de Nuna-wagens heeft gereden."



Het Nuon Solar Team werd door de Egyptische organisatie benaderd om mee te doen. Ook kreeg het de vraag om tijdens de race samen te werken met de universiteit van Helwan in Cairo. ,,We nemen een aantal Egyptische studenten mee en laten ze zien wat er allemaal bij komt kijken", zegt Bennink Bolt. ,,Die kennisoverdracht is ook een belangrijke factor om mee te doen."



Piramides

De wedstrijd begint vrijdag. Voorafgaand aan de race worden alle auto's gekeurd door de organisatie. De Nuna 8 won al wedstrijden in Australië en Zuid-Afrika, dus de verwachtingen zijn hooggespannen. De finish is op 20 maart in Soma Bay. Op 22 maart worden alle zonnewagens tentoongsteld bij de piramides van Gizeh.