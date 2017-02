Ode aan Leadbelly bij opening Bluesfestival Delft

Zijn leven kan worden gezien als de verpersoonlijking van de blues. De Amerikaan Huddy William Ledbetter (beter bekend als Leadbelly) bracht een belangrijk deel van zijn leven in de gevangenis door. Als een van de oervaders van de moderne blues was hij de eerste artiest die door een blank publiek werd ontdekt.



Klassiekers

Zelfs 68 jaar na zijn dood is hij nog niet vergeten. De schrijver en vertolker van klassiekers als The Midnight Special, Goodnight Irene, Cotton Fields en Black Betty wordt tijdens de opening van het grootste indoor bluesfestival van Nederland geëerd met een onvervalste ode.



Dat gebeurt donderdag 16 februari in filmhuis Lumen. De avond begint met de vertoning van Leadbelly, een uit 1976 stammende film van Gordon Parks over de tumultueuze jonge jaren van Leadbelly.



Na de film wekken zanger/gitarist Henk Koorn (Hallo Venray), gitarist Ferdinand Bakker (Alquin) en bluesaccordeonist Henk de Kat (Les Chats Cadiens) de rijke muzikale erfenis van de legendarische bluesmuzikant tot leven.



70 optredens

De filmvertoning en het concert vormen slechts het eerste zetje voor het festijn, dat verspreid over 32 locaties in de Delftse binnenstad wordt gehouden. Tot en met zondag 19 februari staan maar liefst zeventig optredens gepland. Alle concerten zijn gratis toegankelijk.



Het Afflichem Bluesfestival biedt een grote variatie aan stijlen, zoals chicago blues, bluesrock, delta blues en texas blues. Eerder deze week werd reeds bekend dat de bekende bluesrocker Jesper Munk in Delft optreedt. Verder treedt het neusje van de zalm van de Nederlandse en Belgische bluesscene aan.