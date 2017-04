OM: celstraf voor bedreiger burgemeester Rodenburg

De 58-jarige verdachte was de grote afwezige bij de rechtszaak, zijn slachtoffers waren er wel.



Haai

Burgemeester Rodenburg kreeg de eerste dreigbrief in maart 2016, een dag nadat zijn herbenoeming binnen was. 'En toch ga je vertrekken en wel voor 1 juli', luidde de tekst met een bewerkte foto van de politicus met een haai op de achtergrond. Een paar maanden later volgde er weer een brief op het privéadres van Rodenburg. Ditmaal hing zijn beeltenis ondersteboven en kreeg hij de waarschuwing 'je tijd is bijna om'.



Jan V., die verdacht wordt van deze bedreigingen, verscheen vrijdag niet bij de Haagse rechtbank. Hij zou zeer slecht zien vanwege een verwaarloosde suikerziekte. In eerdere verhoren zei hij niks te weten. De Maaslander zou wel overhoop liggen met de gemeente over post voor zijn vader.



Impact

Burgemeester Rodenburg nam bij de rechtbank stelling tegen het anoniem bedreigen van bestuurders. ,,Je krijgt het er koud van, alle grenzen zijn hier overschreden." Het had veel impact op hem en zijn gezin. Hij wond zich erover op dat de weduwe van de gemeentesecretaris gechanteerd was. ,,Hoe verknipt kan je zijn, met klinkklare nonsens." De vrouw zelf zei angstig en boos te zijn geweest. ,,Mijn man was integer in zijn handelen." De weduwe eist 500 euro smartengeld. En dan was er nog de wethouder die een brief kreeg met de tekst 'goor rotwijf met varkenskop'.



De officier van justitie vindt de aaneenschakeling van bedreigingen kwalijk. ,,De verdachte heeft veel teweeg gebracht." Zij eist behalve de celstraf ook een behandeling, omdat het gevaar op herhaling groot is. De advocaat van de verdachte pleit voor vrijspraak, omdat het meer een 'enorme slechte grap' was dan bedreiging.



De rechtbank doet uitspraak op 21 april.