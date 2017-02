OM wil oplichter de cel in

De Raad van Toezicht van de Stichting Katholieke Verzorgingsflat Waalsdorp, die optreedt namens de bedrogen senioren, trok in december aan de bel bij het Openbaar Ministerie(OM). In 2016 heeft S. geen cent terugbetaald van de vier ton die hij van de vereniging van eigenaren (VvE) van de verzorgingsflat achterover drukte.



De toezichthouders krijgen steun van de officier van justitie. De aanklager gaat aan de rechter vragen om S. negen maanden achter de tralies te zetten. Dat is het voorwaardelijke deel van de straf die S. in 2015 kreeg voor zijn fraude. Een datum voor de zitting is nog niet gepland.



Als het aan de aanklager had gelegen had de Noordwijker in 2015 al celstraf gekregen. De rechter vond het destijds echter belangrijker dat S. zo snel mogelijk zou gaan terugbetalen. Ze legde hem daarom alleen een werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf op. Nu hij in 2016 niets heeft betaald, kan de rechter beslissen deze negen maanden alsnog op te leggen.



Ontslag

Het bedrog van S. kwam in 2013 aan het licht toen hij de jaarrekening van 2011 en 2012 niet wilde opstellen. Na lang aandringen zei de Noordwijker dat hij ze in één keer, gelijk met de jaarrekening van 2013, zou versturen. Toen het zo ver was, meldde S. zich ziek en nam kort daarop ontslag. Pas toen kregen de toezichthouders de administratie in handen. Ze ontdekten dat S., die vertrouwen had genoten omdat zijn moeder ook in de flat had gewoond, tonnen van de VvE aan een bedrijfje van hemzelf had 'uitgeleend'. Terugbetalen kon niet meer, alles was weg.



S. heeft gezegd dat hij niet kan terugbetalen omdat Waalsdorp beslag heeft gelegd op een bedrijfspand van hem in Voorburg. Als dat beslag er niet zou zijn, zou hij het pand kunnen herfinancieren en alsnog aan zijn betalingsplicht kunnen voldoen.