Omstanders duiken tussen ijsschotsen om bestuurder uit auto te redden

Automobiliste met slok op van de weg gehaald

21 januari De politie heeft vanmorgen vroeg in Delft een automobiliste van de weg gehaald die te diep in het glaasje had gekeken. De vrouw had met haar alcoholconsumptie de wettelijk toegestane hoeveelheid dusdanig overschreden dat haar rijbewijs moest worden ingevorderd.