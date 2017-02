Ondernemen zit 24-jarige cafébaas Jordy in het bloed

ordy Spoelder waagde zich op zijn veertiende aan een baantje bij café de Bonte Os in Delft: als afwasser. Sindsdien is hij niet meer gestopt met werken in de horeca. ,,Het is een soort verslaving waar je niet vanaf komt", zegt Spoelder. ,,Mijn droom was al vanaf die tijd om een eigen café te openen."



Die droom werd sneller verwezenlijkt dan hij ooit kon denken. ,,Een vriend wist mij te vertellen dat café Waldy's aan de Wateringsevest te koop stond. Ik dacht: dit is mijn kans. Als ik het nu niet doe, weet ik niet wanneer die mogelijkheid ooit weer komt. Dus heb ik het gekocht."



Vervolgens heeft hij Waldy's omgebouwd tot Café de Ouwe Hofman. ,,Ik heb twee linkerhanden, maar mijn vrienden uit Schipluiden zijn allemaal echte klussers. Zij hebben geholpen om het hout tegen de muren te spijkeren en de boel op te knappen. Daarna ben ik opengegaan."



Dat moment was voor Ploeger volgens eigen zeggen meteen 'de mooiste dag van Café de Ouwe Hofman tot nu toe'. ,,Ik vond het aan het begin wel spannend natuurlijk, maar later op de avond vond ik het prachtig. Iedereen stond te genieten, de zaak was vol. Zelf ben je dan keihard aan het werk, maar ik krijg daar echt een kick van."



Ploeger omschrijft de Ouwe Hofman als 'een modern bruin café'. ,,Modern door de inrichting met het steigerhout, maar verder echt een bruin café. Er komen hier doordeweeks veel darters en in het weekend staan er mensen van 20 tot 50 jaar aan de bar."