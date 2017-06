Onderzoeksterrein voor zelfrijdende voertuigen geopend

TU Delft ontwikkelt mi­li­eu­vrien­de­lij­ke kas

11:26 De TU Delft is nauw betrokken bij de Greenport Hub, een samenwerkingsverband waarin academische kennis wordt gekoppeld aan de behoeften van de tuinbouw. Behalve de TU zijn ook de Unversiteit Leiden en de Erasmus Universiteit bij het project betrokken. De aftrap was vorige week bij Koppert Biological Systems in Berkel en Rodenrijs.