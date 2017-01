Ongeluk na dodelijk ongeluk op de A13

De afrit waar het ongeluk gebeurde, is dicht geweest. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn ter plaatse. De twee gewonden zijn verzorgd in de ambulances.



De A13 was een tijd lang dicht vanaf het knooppunt Kleinpolderplein tot aan Delft-Zuid. Verkeer dat enige tijd was ingesloten, wordt weggeleid. Eerder was de snelweg al vrijwel gesloten.



Het ongeluk gebeurde in de staart van de file.