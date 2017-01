Ontwikkelaar woedend over plannen Den Hoorn

,,Elf-en-een-halve woning in het centrum van Den Hoorn, daar kopen wij helemaal niets voor. Dat kost ons alleen maar geld'', zei ontwikkelaar Gerard van Leeuwen tijdens de spoedzaak in Den Haag. Van Leeuwen en Plus Vastgoed BV eisten onmiddellijke teruggave van de ingetrokken bouwvergunning voor een bedrijfsverzamelgebouw aan de Dijkshoornseweg.



Die trok de gemeente Midden-Delfland in omdat Van Leeuwen en Plus na een half jaar nog niet aan de bouw waren begonnen. Volgens Van Leeuwen en Plus was dat niet hun schuld, maar lag dat aan het college van Midden-Delfland.



Jumbo

,,We konden niet gaan bouwen omdat de Omgevingsdienst Haaglanden tot zes keer toe, ondertekend door b en w, ons bodemonderzoek afwees. Voordat we mogen gaan bouwen moesten we een goedgekeurd bodemonderzoek en saneringsplan overleggen. Dat ligt er nu, maar intussen is de vergunning ingetrokken, omdat de gemeente iets anders wil op de plek van de gesloopte meelfabriek'', zei Van Leeuwen.

Hij verwees daarmee naar de plannen van de gemeente om enkele winkels, appartementen en een tweede supermarkt (Jumbo) mogelijk te maken.



Rechter en staatsraad H. Troostwijk wilde weten of de 'verkeerde' bodemonderzoeken wel de echte reden was om de vergunning in te trekken en niet het nieuwe bestemmingsplan dat op stapel staat. Immers, daarin is het bedrijfsverzamelgebouw geschrapt en vervangen door een woonbestemming. ,,Nee hoor'', benadrukte de gemeentewoordvoerder, ,,Van Leeuwen had al veel eerder met saneren van de verontreinigde bodem kunnen beginnen".