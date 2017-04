Pepers als biologische pijler

Met een stralende glimlach en grenzeloze nieuwsgierigheid kijken Khun Orachan en Khun Orapin naar alle pepersoorten in de kassen van de biologische kweker Rob van Paassen. De twee Thaise boerinnen nemen op uitnodiging van Fair Trade Original een kijkje bij de biologische kwekerij van het echtpaar Rob en Sandra van Paassen in Oude Leede, het buurtschap in Pijnacker.



Het bedrijf van Van Paassen is voor Fair Trade in Nederland symbolisch voor de manier waarop hier wordt omgegaan met biologische producten, stelt woordvoerster Ellie Tap, die de twee boerinnen bijstaat. Ook is er een tolk aanwezig, want de Thaise dames spreken geen Engels. Bovendien is het hun eerste bezoek aan Nederland.



Ellie Tap: ,,Wij proberen de boeren zaken bij te brengen, maar we hebben natuurlijk ook niet alle kennis in huis. Daarom brengen we ook bezoeken aan biologische kwekers als Rob van Paassen. Hij weet precies uit te leggen hoe alles werkt. Er is misschien de taalbarrière maar via de tolk, die wel Engels spreekt, komen ze het ook te weten'', vertelt Tap, terwijl Van Paassen even verderop uitlegt welke soorten groenten en pepers hij allemaal kweekt. De Thaise boerinnen noteren alles in een schrift, stellen vragen en pakken regelmatig vol bewondering en interesse een bijna vol-groeide peper of paprika vast.



De tolk probeert ondertussen de uitleg van Van Paassen in het Engels te vertalen naar het Thais. Dat lukt wonderwel. Van Paassen: ,,Het blijft ingewikkeld om sommige kwekerstermen te vertalen in het Engels. Zeker als het gaat om het bestrijden van luis of de manieren waarop je biologisch bezig bent en bijna dertien soorten pepers kweekt. Maar het lukt aardig, moet ik zeggen. Ze zijn erg onder de indruk van de manier waarop we hier werken. Het principe van biologisch werken blijft het zelfde, ook in Thailand moeten ze zo gaan werken: geen enkele bestrijdingsmiddelen gebruiken en geen kunstmest.''