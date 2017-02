Politie Pijnacker test bereidheid bewoners om te helpen

Om de oplettendheid van de bewoners te testen, experimenteert de politie van Pijnacker-Nootdorp als eerste in de regio met een inbraakoefening. Een drietal politieduo's spookt door het parkje rond de beide basisscholen van de Pijnackerse wijk Koningshof. ,,Hij ziet ons nu staan'', meldt de coördinator van de oefening over ­nepinbreker Jefferson, na contact over de portofoon.

Het is rond acht uur 's avonds, het is donker tussen de bomen en Jefferson kan overal zitten. IJverig kammen de agenten de bosjes uit, maar waar ze hun zaklampen ook laten schijnen, de 'prooi' blijft buiten beeld. ,,Als je geen helikopter of honden hebt, heb je geen poot om op te staan'', zegt de coördinator bijna bedremmeld.



De 'zulu', politietaal voor de helikopter die een van de 'verdachten' in een grote lichtbundel had moeten vangen, staat vanavond aan de grond wegens slechte weersvoorspellingen. En honden komen in het draaiboek niet voor. Gerard Anker, teamchef van de politie Pijnacker-Nootdorp, is er ongeveer een uur eerder duidelijk over. ,,Iedere inbraak is er één te veel.'' Het aantal woninginbraken in zijn gebied was vorig jaar weliswaar lager dan in 2015, er is geen reden om achterover te leunen.



Laag

De 'meldingsbereidheid' van de burgers is laag. Te weinig inwoners waarschuwen de politie, als ze vermoeden dat er iets niet in de haak is. En dat terwijl buurtbewoners zelf het beste in de gaten hebben wat er in hun wijk gebeurt. Om beter te kunnen 'acteren', wil de politie de alertheid van bewoners vergroten. In de woorden van Anker: ,,Let nou met z'n allen even op.''



Koningshof is een van hotspots van Pijnacker als het om inbraken gaat. Een goed idee dus om daar bij wijze van experiment een inbraakoefening te houden. De opzet is eenvoudig: drie 'inbrekers' proberen door verdacht gedrag de aandacht van buurtbewoners te trekken.



Burgernet

Het operationeel centrum (de meldkamer) geeft een melding met de hoogste prioriteit aan de surveillerende agenten door. Tegelijkertijd zet de politie een bericht op Burgernet en de 45 buurtapp-groepen van Pijnacker-Nootdorp. En dan is het afwachten of 'de burger' in actie komt. ,,Ik ben benieuwd of het vanavond gaat lukken'', zegt Anker. ,,Voor hetzelfde geld staan we voor schut.''



Opeens gaat het snel in Koningshof. Agenten stormen door het parkje, er komt iemand in volle vaart voorbij op de fiets. Even later ligt een 'inbreker' op de grond, vastgehouden door een tweetal agenten. ,,Niet zeggen dat ik niet kan rennen'', brengt de ene hijgend uit tegen zijn collega. De figurant kan een grijns niet onderdrukken, maar de agenten geven geen krimp. Er lopen nog twee voortvluchtigen rond en tot die in de kraag zijn gevat, moeten ze het spel volhouden. Gealarmeerde burgers mogen immers nog geen onraad ruiken.



Zoals de twee buurtbewoners die met grote ogen uit een zijstraatje opduiken. ,,Ik zag op de buurtapp een melding van een inbraak'', zegt een van hen. Met een blik op de politieagenten: ,,Het werkt goed. Eén en één is twee.'' Ook de andere twee 'verdachten' zijn spoedig opgepakt en afgevoerd in politiebusjes.